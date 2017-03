Der GUSTL spielt auswärts

Seit mehr als 20 Jahren erscheint in der Wiener Straßenzeitung AUGUSTINder Comic-Strip «GUSTL». Mehr als 430 Episoden sind in dieser Zeit entstanden.Die Ausstellung zeigt einen Querschnitt durch die vergangenen 23 Jahre. Gezeigt werden neben einer großen Auswahl an originalen Strips, auch Skizzen und Illustrationen.