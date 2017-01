Dichter Schmäh im Augustin

Einmal im Monat ohne den geringsten Zwang, etwas zum Ende zu bringen, den Schmäh in unsere Neigungen zur Dichtung einbringen; die Mündlichkeit der literarischen Kunst wiederherstellen; durch gewagte Saltos in die Weltliteratur unsere eigene Fantasie schärfen; mit Texten beschenkt werden und, am Markt vorbei, Poesie der Stadt zurückschenken; in unserem Schreiben keine Tabus akzeptieren; die öffentlichen Räume mit den Resultaten unserer Schöpfung füllen; das Verschwimmen der Grenzen zwischen Literatur und Grafik, zwischen Lyrik und Musik, zwischen Textarbeit und Performance zelebrieren; und dabei herauskriegen, ob Beuys recht hat mit seinem Statement, jeder sei ein Künstler, jede eine Künstlerin ... So könnte man die Aufgabenstellung eines neuen Projekts innerhalb des «Gesamtkunstwerks Augustin» zusammenfassen, das die Arbeit der seit einem Jahr «pausierenden» Schreibwerkstatt des Augustin wieder aufnimmt und – wie es auch im neuen Titel «Anstalt für Dichtungen aller Richtungen» zum Ausdruck kommt – deren engen Rahmen weit überschreitet.



Die Teilnehmer_innen am Experiment einer neuen Schreibwerkstadt sind insofern Dilettant_innen, als ihnen in der Regel aufgrund ihres unterprivilegierten sozialen Status die Voraussetzung fehlt, Stars zu werden. Auch wenn einzelne gelegentlich symbolische Gagen kriegen: Dass die «Dichtungen aller Richtungen» je Gegenstände großen kommerziellen Interesses sein werden, wird meistens ein Traum bleiben. Von der Kunst können wir nicht leben, aber ohne Kunst können wir schon gar nicht leben, hat einmal ein ganz Kluger gemeint. Diejenigen Alt- und Neowiener_innen, die ohne Kunst nicht leben können, sind die erste Zielgruppe der «Anstalt». (Konzept und Koordination : Augustin.Mitbegründer Robert Sommer)



Es handelt sich selbstredend um eine offene Gemeinschaft: Augustin-Verkäufer_innen sind im neuen Subprojekt in der Reinprechtsdorferstraße genauso willkommen, wie Liebhaber_innen oder Leser_innen der Straßenzeitung; Anfänger_innen genauso wie Fortgeschrittene.

Start-Termin: Montag, 13. Februar, 19 Uhr im Augustin-Zentrum 1050, Reinprechtsdorferstraße 31.

Ab dann monatlich, jeden zweiten Montag des Monats.