13. April 2007 - Straßenaktionen

«Nicht mehr arbeiten müssen»

Runder Tisch Grundeinkommen horcht ins Volk



Als Ort der Zusammenarbeit einer großen Anzahl unterschiedlicher Organisationen, Gruppen und Individuen gibt es seit einiger Zeit den „Runden Tisch Grundeinkommen". Einige TeilnehmerInnen gingen am F13-Aktionstag, den 13. April, auf die Straße. Diesmal nicht, um zu demonstrieren, sondern um PassantInnen zu fragen, wie sich ihrer Meinung nach ein Grundeinkommen auswirken würde. Hier der Bericht der „Aktionengruppe" des Runden Tisches.

Auf der Wiener Kärntnerstraße am Freitag, den 13. April: Wir befragen einen Mann zwischen 40 und 45, was er mit einem bedingungslosen Grundeinkommen tun würde, wenn es dieses bereits gäbe. Es stellt sich heraus, dass er vor acht Jahren ein Unternehmen gegründet hat. Er war erfolgreich damit und hat die Firma inzwischen verkauft. Das Geld hat er „in Immobilien investiert“ – diese bescheren ihm ein „arbeitsloses Einkommen“. Nun kann er es sich leisten, an einem herrlichen sonnigen Freitag-Nachmittag auf der Kärntnerstraße spazieren zu gehen, ohne etwas tun zu müssen. Ansonsten arbeitet er natürlich schon etwas, wie er uns erklärt – aber er muss es nicht mehr – ein erstrebenswertes Ziel für ihn, das er erreicht hat. Der Befragte ist nur einer von vielen, die uns im Rahmen der Grundeinkommens-Untersuchung, die wir in Wien von März bis Juni 2007 durchführen, begegnen und die die These wiederholt bestätigen, dass die Entkoppelung von Einkommen und Arbeit längst stattfindet (so der Soziologe Georg Vobruba). Was ist damit gemeint? Auf der einen Seite sind Menschen anzutreffen, die Einkommen erzielen, ohne dafür arbeiten zu müssen, sei es aufgrund von Wertpapier-, Aktien- oder Immobilienbesitz. Sie haben EINKOMMEN OHNE ARBEIT. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Menschen, die keine Erwerbsarbeit finden oder irgendwelche Jobs machen müssen, um zu Einkommen zu gelangen, das für sie über-lebensnotwendig ist. Für sie reicht die Erwerbsarbeit zunehmend nicht zum Leben, sie sind „working poor“ – Arm trotz Arbeit: Sie haben ARBEIT OHNE EINKOMMEN.



Die Zahlen belegen eine verstärkte Konzentration der Vermögen auf der einen Seite und die Verarmung bzw. Armutsgefährdung auf der anderen. Nicht nur, dass der Anteil der Löhne und Gehälter am gesamten Volkseinkommen gegenüber den Gewinnen zurückgeht (1% Steigerung der Durchschnittslöhne seit 2000 bzw. in Deutschland sogar Rückgang um 4%), auch die Schere zwischen den TOP-Gehältern und den niedrigsten Einkommen geht in immer mehr Betrieben und in der ganzen Gesellschaft auseinander. Aus vielen Vollzeitarbeitsplätzen werden Teilzeitjobs oder geringfügige Jobs, die nicht zum Leben reichen. Die Arbeitslosigkeit wird bis 2010 wahrscheinlich in der Größenordnung von 6% liegen (ohne SchulungsteilnehmerInnen etc, die nicht in der Statistik aufscheinen). Wir haben fast schon Vollbeschäftigung, hat jüngst Vizekanzler Molterer in der ORF-Sendung „Im Zentrum“ verkündet.

Die Gründe für diese Entwicklung werden von den Betroffenen oft selbst genannt. Vor allem die fortschreitende Flexibilisierung und Rationalisierung scheinen sie zu fördern. Immer mehr kann durch immer weniger produziert werden. Am unteren Ende tobt der Überlebenskampf bzw. der Kampf um Erwerbsarbeit wird immer bitterer. Der Staat reagiert mit verschärften Kontrollen und Auflagen bei der Gewährung von existenzsichernden Sozialleistungen. Erwerbslose, prekär Beschäftigte, Lohnabhängige – sie alle werden gegeneinander ausgespielt.



Hintergrund für die Untersuchung ist die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Nach Ansicht der AktivistInnen ermöglicht es Freiheit und Sicherheit für alle. Es anerkennt, dass Arbeit mehr ist als Erwerbsarbeit. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würde es für alle möglich, mehr Gestaltungsraum zu bekommen. JedeR könnte selber entscheiden, welche Form der Arbeit (Erwerbsarbeit, Familien, Soziales, Kulturelles, Eigenarbeit etc.) er/sie in welchem Ausmaß wann wählen möchte. Nicht mehr länger wäre es ein Privileg einer bestimmten Gruppe ist, nicht mehr arbeiten zu müssen.



Runder Tisch Grundeinkommen: Bei Interesse (bitte Bundesland angeben): grund.einkommen@yahoo.de





Die Kriterien

Grundeinkommen ist ...

eine bedingungslose,

finanzielle Zuwendung,

die jedem Mitglied der Gesellschaft

in existenzsichernder Höhe,

ohne Rücksicht auf sonstige Einkommen, auf Arbeit oder Lebensweise

als Rechtsanspruch zusteht und

eine Krankenversicherung inkludiert.



Und was es sonst noch gab an diesem F13, seht ihr unten bei den Fotos.