Anstalt für Dichtungen aller Richtungen vom 13. Februar 2017

Die «Anstalt», wie sie liebevoll abgekürzt wird, verfiel schon in der Startveranstaltung im Februar in einen veritablen Produktivitätsrausch. Gastlyriker Peter Ahorner kam aus dem Staunen kaum heraus: Sein absurdes Gedicht «Trotz Wien» erwies sich als Vorlage, die spontan die Phantasie der Besucher_innen anregte. Diese hatten sich die Aufgabe gestellt, das Langgedicht Ahorners bei Beibehaltung der rhythmischen und inhaltlichen Merkmale mit ihren eigenen Strophen zu ergänzen.



/ 06.03.2017

TROTZ WIEN!

Jenny Legenstein dichtete:

Franz Blaha dichtete:

Peter A. Krobath dichtete:

Irina Kostka dichtete:

Markus Grundtner dichtete:

Jutta Lorina Niederstätter dichtete:

Praxis Doktor PassepartoutAm Tablett kein PulverFlüssigpflaster Liebe heiltWundeschön das LebenPolizei im SprachrevierFundort nahe SyntaxPrädikatentoleranzVivat PleonasmusRingelspiel und RingelernstKain und Abel rastenFliehkraft haut die Nerven umAufgetaut und wenn schonMund aus Glas und Herz aus BrotAusrangierte AugenBlick aus Fell und Hand aus FußKörperstellen dauernHoroskop aus MarzipanZwei Auguren drittelnFast venerisch piperln wirGenerell wird’s MerkurMarmortisch mit ÜberbeinHornbebrillter HofratMahlzeitartig durchgeschultSupperl öffnet MagenTabernakel öffne dichEil herbei, MonstranzerlFrisch poliert, komm sing ein LiedErbst nix, erbst die SündeKonfusion vom Magen herTrampolin KartoffelOberst Kren knallt frei das HirnLiterweis MelisseSubcutaner, schleich dich anSchlachtfeld EpidermisRührt Berührung immer mehrImperator FrühherzRäusperreiz am NachmittagBronchiale DistelExtubierter HalskanalBeuschl auf der ZungePyroman PythagorasSchülermuskeln flammenNahquadrat plus WehquadratHypo sucht MedusaSchillerlocken schlacken abPicknick unter WasserReingelegt, dann eingelegtRollmops, Russe, ZwiebelGeld belehnt in PfandanstaltInflation und wenn schonHundert rein und neunzig rausPfeif ma auf EffekteReiss dein Herz auf oder michBiber beim DentistenWurzel oder PankreasUngezogen schlafenArsch im Pfeffer oder woBrüssel würzt uns chemischKräuter wachsen im RegalLauchschnitt, Kresse – MahlzeitKathedralen kühlen unsSteinmetz Pfingsten kudertLiturgie im SchlotterhemdCorpus Christi lüftetBiathlon statt MunitionLäufige GewehreDurch die Kimme dringt der SchnapsKörner trinken HühnerKanteneck und Spitzquadrat –Hymnisch bleibt das RundeKurve schlagt JustitiaSatan trotzt dem RichterPerlenkettenreaktionSchwanenhals betuchterAugen brechen RegenlichtSei nicht enthusiastischSchwer intime FahnenfluchtVölkerrecht für alleGaumen kraulen geht vorbeiDauervisum auch baldFein getrennt von Tisch und BettHerz und Holztisch keuchenSchlaf- und essbar ist der MenschLiebe is kein Polster„Tagliatelle – Düsseldorf,tour retour, wenn möglich!“Carla sucht ein HochzeitskleidFür die geile Nonna„Endorphin heißt mein Delphin!“,spricht der Zitterrochen„Die Elektrik stimmt bei uns,Wählerstrom und Düse“Apotheken räumen gernFortbewegungsmittelAlka Seltzer FruchtgeschmackAb in die AmpulleAm Jahrhundert flennt die ZeitBettflucht der HeraldikGreif und Leu sind vogelfreiKümmern sich um TiereSei mir doch nicht so abhandSprechen wir beim SchweigenTiefschnee bringt ein Land in SichtGlück, verdeckt ermitteltIrgendwann beginnt der MaiOhne Dächer trinkenKatzenfelle tanzen schlechtRegen, Sucht nach JuliBaldrian am CampingplatzKlapptisch macht die GrätscheEnge Luft und kahle StirnNachtmahl, laute BiereMilky way, PlanetenstauDie Mikroben tobenGestern hat Saturn getauschtMit dem Kosmos RingeMilder Abend, KnochenfrostDioptrien beim HeimwegFotografen noch daheimHerbsten sich MotiveStreng lattierter SchonkaffeePorzellan im KuchenVitamine überallPhlegma, Krümel, LachenVollmond, mach die TrenndiätSonst verschütten alleFetter warst du heuer nieHör bloß auf mit LilaIn der Angst sind wir daheimFerien kommen späterDann fahr´n wir alle aus der HautAußerdem wird’s finsterWarst du schon in Wien bei dirOder außer sich nurBleib doch, wo du eh nicht bistOttakrinzing gibt’s nicht!Soweit das Original. Im Folgenden die (nicht vollständigen) «Fortführungen» des Gedichtes, die in einer unseren Gast Peter Ahorner verblüffenden Quantität und Qualität zu Papier gebracht wurden:Reinprechtsdorfer StadtperchtschmutzFenstergitter weichlichTennistaschen tauen schlechtLauslos in den KühlschrankUFO-freier WandertagKometenschweif will wedelnAliens im HeimathausIns Kraut schießende FleckerlIch am Anfang schreibt man nichtAuch nicht Dann und UndWortwiederholungsunikatBuchträgheit nicht zu schließenMartinsgansel, steig den Berg!Gabel sticht den Löffel.Sieben Zwerge schlafen schlecht.Schlafen in Pantöffel.Schlecht gesiebte Milch verkalkt.Opa kriegt Gastritis.Oma strickt im Internet.Enkel fährt nach Vitis.Esel rufen nicht „miau“.Katzen lieben Würmer.Angler saufen grünen Schlammsind halt schlechte StürmerDschungelkühe geben Schnaps,Elefanten weinen.Pfarrer züchten Rosenwein.Engel kriegen keinen.Knabenröcke flattern steil.Nordwind liegt in Falten.Globus platzt in Tortenformalles bleibt beim Alten.Blau-Shampoon macht Affen kahl.Leer ist der Kalender.Goethe formt ein Warzenschwein,keinen Sechzehnender.Schande duckt sich ins Gesäß.Lust paart sich mit Freude.Niemals schlägt die Sanduhr sechs.Spechte kriegen Räude.Grillparzer friert sich zu Tod.Rilke fastet räumlich.Nur Bert Brecht schreibt Kirschen rot.Globus ziert sich bäumlich.Mars kommt nur in Riegeln vor.Venus liegt im Koma.Griechenland ist inselreif.Das weiß auch die Oma.Siebzehn Warzen tanzen Twist.Spatzen hassen Walzer.Merkel sagt: wir schaffen das,mit 'nem ZungenschnalzerWahnsinn, ruft der Schreiberling,Wahnsinn hat Methode,Wahnsinn herrscht in Ottakring,Wahnsinn ist jetzt Mode.Wahnsinn, keucht ein später NarrWahnsinn macht uns happy.Trump ist jetzt der Hahn im Klound ein festes Deppy.Schwule machen Schwanzmusik.Fasching ist ein Hammer.Fasching ist das ganze Jahrin der strengen Kammer.Dreißig Pflaumen trinken Rum,kriechen in die Töpfe.Mutter schnäuzt sich in die Faust,flicht sich lange Zöpfe.Neun im Lotto gibt es nicht.Glück ist eine Lüge.Mimi frisst ein Tortenstück.Gin füllt ihre Krüge.Straßenbahn geht nicht entzwei.Autos haben Reifen.Steppensäufer haben's schwer,wenn Schakale keifen.Neunzig Dichter fasst das Meer,schwitzend auch im Winter.Peter Handke macht Raudau.Doch ist viel dahinter.Alibaba jagd die Maus.Räuber haben Schwerter.Bleiben nächtens nicht zu Haus.Charlotte killt den Werther.Säbel üben das Duell,sind wie harte Nudeln.Köpfe rollen in den Hof,dass sie ihn besudeln.Aufrecht wächst das Winkelkraut,neunzig Grad im Hofe.Das freut den Pythagorasund die Kammerzofe.A-Quadrat schlägt B-Quadratwinkelig im Dreieck.Leider leider nutzt es nixdenn ich bin ein Zweieck.Schwarzer Hut und schwarze Schuhbin ein PartezettelAblaufdatum als TatooGrabsteinlasertatschskrienSteig zu mir ins Eibett heutTatsch den Skrien im FlaulichtBlaue Milch trinkt sich zu spätPathosfondüreibeOhnmacht KatastrophenlustLunge heavy metalwild entschlossen wilderseinSinn ist wieda dadaIn dem HeurigenquadratOder bei der MutterKratzt du ab im Dunkeleck`Find`st daham ka FutterBitterdrama, anonymRaubst du aus den BillaStotterst Söhnchen wonnevollBist ein depperts ZwergerlSchreibst du an den lieben GottOder an den TeufelWirst am End` noch pädophilHat dein Hirn viel WasserSchaust du zuBeim FußballmatchVon den feschen BubenExponierter, Irritierter, schlechte KinderstubenBürgerschreck und DemonstrantBlattsalat und KahlhauptHofburghengst und IntrigantSplitternackt als MalerKomikente, OpfertierFlügel haben SchmerzenBrennen Säuren über mirUnten droht die SchwärzeMerzen aus wir alle nurLeeren alle KübelSchleichen Hunde durch das AllBrechen sich die ZungeDonau ohne TemperaturTauben löschen RegenPass, Passage, PassepartoutStraßen spiegeln BühneAktenabfall auf dem AltarGerechtigkeit ist vageInstanzenturm aus RadiosBabel stellt uns Fragen



Kackerlacken kacken ab

Trotzkiisten trotzen

scharlachroter Scharlatan

Bubenrotz gepokert.



Seid prinzipiell prinzipientreu!

pflanzet Purzelbäume!

bringts dem Prinz ein Prinzolin!

kriegt er oage Träume!

Alexander Fortunat dichtete:

Ein Glas trinkt Bier

Kein Sofa bellt im Aufzug

Schwarze Luft, die sich verstellt,

Fetzenwort, ein Schrei ist still.



Die Unvernunft stellt sich ins Eck,

Minutenlang die Stund vergeht

Kein Kruzifix bedankt sich grün

im Himmel spukt die Hölle.