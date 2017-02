Augustin 429 - 02/2017

Die Sängerin ist unseren jüngsten Leser_innen wohl kein Begriff mehr, aber im 1995er-Jahr war ihr Bekanntheitsgrad mindestens so hoch wie jener von Toni Polster, den wir an einem nebligen Novemberabend im Jahre 2011 auf einem Meidlinger Fußballplatz fürs Cover eingefangen haben. Aber zurück in die Gegenwart.

Ausgelöst hat das Promi-Zähl-Spielchen Josef Hader, denn er wurde für diese Nummer zum Coverboy gekürt. Wir konnten auch nicht anders bei den wunderbaren Porträtfotos, die Carolina Frank lieferte. Befragen hat sich Josef Hader anlässlich seines neuen Films «Wilde Maus» auch lassen, u. z. von Robert Fischer und Jürgen Plank, denn schließlich dreht es sich in «Wilde Maus» um ein typisches Augustin-Thema, nämlich Arbeitslosigkeit (S. 24).

Beim unpopulären Stichwort Arbeitslosigkeit ist es auch nicht mehr sehr weit zu den gern populistisch verwendeten Akronymen TTIP und CETA. Tobias Natter richtete seinen Blick in die Zukunft und fragte sich, was einmal in Geschichtsbüchern über diese Handelsabkommen geschrieben sein wird (S. 8). Dagegen blickte Hannes Gaisberger zurück. Dank seiner Retrospektion wissen wir nun, dass es auch in Wien eine Hertha gegeben hat (in Berlin und Wels gibt es sie noch immer), samt Hertha-Platz in der Quellenstraße (S. 20).

Lisa Bolyos musste für ihre Recherche eine etwas längere Anfahrtszeit als Fußballreporter Gaisberger, der für die Wiener Hertha in seinem Wohnbezirk bleiben konnte, in Kauf nehmen. Die Redaktionskollegin verabschiedete sich im Herbst für eine Woche (auf eigene Kosten, Anm.), denn sie wolle mal nach Äthiopien schauen und aus der Hauptstadt Addis Abeba berichten. Ö1 sendete bereits ihre Radio-Reportage. In dieser Augustin-Ausgabe legt Lisa nach (S. 16), und in der Zeitschrift «dérive» (Nr. 67, Frühjahrsausgabe) wird sie noch eins draufsetzen. – Wenn man schon einmal dort ist …

In der betriebsspezifischen Porträtserie «Augustiner_innen» (S. 5) stellen wir unsere Verkäuferin Nicoleta Buruela vor. Nicoleta kommt aus Rumänien und erzählt u. a., was es für sie und ihren Mann bedeutet, in Wien zu arbeiten bzw. Arbeit zu suchen. – Das interessiert auch Augustin-Leser Josef Hader, siehe: «Wilde Maus».