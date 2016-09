Augustin Theater und Back-Theater

Augustinerin Desiree Bernstein

Zum 11% K.Theater hat mich der Michi Schütte «hinverschleppt», mehr oder weniger. Ich war auf einem Konzert von Clara Blume auf der Summerstage, und die Freundin eines Freundes hat mir Michi vorgestellt: «Das ist mein Augustin-Verkäufer.» So habe ich ihn kennengelernt, wir sind in Kontakt geblieben, und er fragte mich, ob ich mir vorstellen kann, beim Augustin Theater mitzumachen. Foto: Mario Lang





/ 13.09.2016

Theater habe ich vorher noch nie gespielt, aber ich habe mit 14 in einem Film mitgespielt. Das war sogar eine größere Rolle in «Böse Zellen» von Barbara Albert. Danach habe ich aber nichts mehr gemacht in die Richtung.

Im Augustin schreibe ich auch Beiträge über Museen und Ausstellungen für die KulturPassage (siehe auch S. 34). Meistens schaue ich, dass ich etwas nehme, was nicht so gängig ist oder wo nicht schon jeder war. Es muss irgendetwas Spannendes sein, etwas Außergewöhnliches. Es muss mich selbst auch interessieren. Bei Edvard Munch war es das Thema («Liebe, Tod und Einsamkeit») – ich liebe das Schwarzromantische. Dieses Gruftimäßige. Das war bis jetzt auch die beste Ausstellung, auf der ich war. Nein, ich bin da in keiner Community. Vor allem sind die meisten Gruftis auch nicht anders als die anderen Leute, obwohl sie so tun, als wären sie’s. Für mich persönlich bedeutet dieses Gruftisein, dass jeder es anders sehen darf. Sicher, die Musik ist auch wichtig. Sie beschäftigt sich meistens mit Sachen wie, dass man nicht so oberflächlich sein soll, mit Dingen, die wirklich wichtig sind und nicht mit Geld und welchen Rang ich in der Gesellschaft habe. Das ist alles eigentlich wurscht. Und sie beschäftigt sich halt auch mit den schlechten Dingen des Lebens. Der Tod ist ja an sich ein natürlicher Prozess, das gehört dazu. Und es ist gut, dass es ihn gibt, sonst würde es ja kein neues Leben geben. Nur habe ich halt keinen Depri-Blick darauf – na furchtbar und alles stirbt –, es ist etwas ganz Normales.

Was mache ich noch? Ich male. Ich backe Motivtorten. Man macht das mit Fondant. Das ist so eine Zuckermasse, ähnlich wie Marzipan, aber sie lässt sich besser verarbeiten, weil sie nicht so klebrig ist. Gestern habe ich eine Katzentorte gemacht. Eine Dämonen-Einhorn-Torte habe ich auch schon gemacht. Ich arbeite sehr lang dran, denn ich habe das nicht gelernt, ich habe mir alles selber beigebracht durch Rausfinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich mach das nur ein paar Mal im Jahr. Dann ist aber Back-Theater, zwei Tage lang.



