Die Aktualität der Mauer

Essays zu Immigration, Flucht und Grenze

Demokratie bleibt ein alltäglicher Kampf und ein ständiger Akt der Grenzübertretung», schreibt die Künstlerin und Kulturtheoretikerin Trinh T. Minh-ha in ihrem neuen Essay-Band «Elsewhere, Within Here. Immigration, Flucht und das Grenzereignis».

Demokratie bleibt ein alltäglicher Kampf und ein ständiger Akt der Grenzübertretung», schreibt die Künstlerin und Kulturtheoretikerin Trinh T. Minh-ha in ihrem neuen Essay-Band «Elsewhere, Within Here. Immigration, Flucht und das Grenzereignis».

Julia Grillmayr / 24.04.2017 / 24.04.2017

Minh-ha stellt fest, dass einerseits von globaler, digitaler Schrankenlosigkeit gesprochen wird, andererseits immer mehr Mauern errichtet werden. Vor diesem Hintergrund fragt sie, was Heimat und Fremde ausmacht, was Sprache dabei für eine Rolle spielt und was die eigene Identität, Selbstzuschreibungen und aufgezwungene Labels formt.

Minh-ha spricht oft aus einer persönlichen Perspektive. Sie ist in Vietnam geboren, in die USA ausgewandert und hat in Japan, Frankreich und dem Senegal gelebt und geforscht. «Elsewhere, Within Here» ist soeben in der deutschen Übersetzung, herausgegeben von Anna Babka und Matthias Schmidt, erschienen. Es sind theoretische Texte, die allerdings stark von Minhas Praxis des Filmemachens, des musikalischen Komponierens und des poetisches Schreiben geprägt sind. Sie baut keine Argumente mit Einleitung, Hauptteil und einer Conclusio, die sich in Stein meißeln lässt. Wie eine Spurenleserin nähert sich die Autorin den Themen über Bilder und Geschichten – unvollständig, nicht repräsentativ, ohne moralischen Fingerzeig. Sie erzählt Märchen, lässt andere Stimmen zu Wort kommen, kreiert Rhythmen.

Mit ihren ersten Filmen in den 1980er-Jahren rüttelte Minh-ha an den Gewohnheiten des ethnographischen Films. Um andere Kulturen zu untersuchen, so ist sie überzeugt, muss man die eigene Position mitdenken und nicht «anstatt» oder im «Namen von», sondern «nahe an» der oder dem Anderen sprechen. Dieser Anspruch steckt auch in «Elsewhere, Within Here». Das Buch liefert keine systematischen Abhandlungen und keine fertigen Lösungen. Seine poetisch bildhaften, kulturtheoretischen Collagen leiten vielmehr zu einer eigenen Art des Hinschauens und der Sensibilität, aber auch des politischen Handelns an.





Elsewhere, Within Here.

Immigration, Flucht und das Grenzereignis

Turia + Kant 2017

231 Seiten, 29 Euro