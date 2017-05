Feiern für eine bessere Welt

Das reicht vom Schul-Workshop zu fairen Arbeitsbedingungen bis hin zur Herausgabe des Südwind-Magazins, das über entsprechende Themen berichtet. Dem Magazin (das inzwischen eigenständig arbeitet und nicht mehr direkt Teil des Südwind-Vereins ist) wurden von Seiten der Austrian Development Agency übrigens die Subventionen abgedreht, die rund die Hälfte des Magazin-Budgets ausmachten. Einer von zahlreichen Gründen also, am 27. Mai am Südwind Straßenfest zu feiern, das «im Zeichen des kulturellen Austauschs und Engagements für eine bessere Welt» steht. Am Campus der Uni Wien (Hof 1) lauscht man Live-Musik aus aller Welt, etwa der afghanischen Band Musafar, nascht sich durch internationale Küche, macht bei Workshops (zum Beispiel Capoeira) mit und besucht den Stand des Medienpartners Augustin. Dort gibt’s Modisches, Literarisches, Infos über die Zeitung und ein Stehaufmännchen. Letzteres ist zwar nicht zu erwerben, aber in jedem Fall für seine Standhaftigkeit den Übeln der Welt gegenüber zu bewundern.

Südwind Straßenfest

27. Mai, 14 bis 23 Uhr

Campus der Uni Wien, Hof 1

9., Spitalgasse 2

www.suedwind.at