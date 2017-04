«Ich werde nie mehr auf der Seite der Henker stehen»

Der Grat ist schmal, die Hoffnung reell. In seinem aktuellen Buch «Der schmale Grat der Hoffnung» blickt Jean Ziegler, Mitglied im beratenden Ausschuss des UN-Menschenrechtsrates, auf ein aktives Leben zurück. Die Zukunft, meint er, liegt in der Hand einer widerständigen Zivilgesellschaft. Dieter Alexander Behr (Interview) und Lisa Bolyos (Foto) haben ihn in Wien getroffen.