Lampedusa als Modell für Europa

Giuseppina Nicolini hat dafür gekämpft, dass der Strand von Lampedusa ein Naturreservat wird. Bei uns ist die Bürgermeisterin nicht so sehr für ihren Einsatz für Flora und Fauna bekannt; viel mehr las man über ihren außergewöhnlichen Einsatz für die auf Lampedusa strandenden Flüchtlinge. «Für die Schildkröten zu kämpfen und die Menschen, die im Meer sterben, zu übersehen – das geht gar nicht.» Während in Österreich also hysterisch eine Krise konstruiert wird, um die lang versprochene «Notverordnung» durchsetzen zu dürfen, wird auf einer kleinen Insel aus einer realen Herausforderung das Beste für alle gemacht. Mit der Bürgermeisterin von Lampedusa sprach Theresa Bender-Säbelkampf.

Foto: Giusi Nicolini Sindaco Di Lampedusa ELinosa