Unnötiges Verfahren eingestellt

Verkäufer Sunday lässt schön grüßen

Schottentor, Jonasreindl. Mehrere Leser_innen und Bekannte des Augustin-Verkäufers Osarienem Sunday haben sich in den vergangenen Monaten besorgt gezeigt: Wo ist unser Lieblingsverkäufer? Wurde er aus dem Jonasreindl vertrieben?



Die Vorgeschichte haben wir im Dezember 2016 erzählt: Sunday, der seit 2002 am Schottentor verkauft und dort immer gern gesehen war, wurde ab Sommer 2016 plötzlich mit auffälliger Regelmäßigkeit von Polizeibeamt_innen sekkiert. «Ich wunderte mich über die ständigen Kontrollen, meine Kundinnen und Kunden ebenso.» Bis dann im November die Strafverfügung anflatterte: «Sie haben … die öffentliche Ordnung gestört. Sie haben die Zeitung Augustin aufdringliche verkauft … Sie haben die uniformierten Exekutivbediensteten während der Personenkontrolle mit den Worten angeschrien: Only because I’m black! Aggressive police! … Wegen diesen Verwaltungsübertretungen wird über Sie eine Geldstrafe von 200 Euro verhängt.»

Unzählige Medienberichterstattungen und noch viel unzähligere Unterstützungsbekundungen von Sundays Kund_innen und Verkaufskolleg_innen später wurde das Verfahren nun eingestellt. Im Namen von Sunday und dem ganzen Augustin bedanken wir uns herzlich für die notwendige und sich großartig anfühlende Solidarität!

Sunday war übrigens auf Reisen; er steht nunmehr wieder im Jonasreindl zum täglichen Augustin-Einkauf bereit.