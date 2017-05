Warum wir eine Milchbauernbefreiung brauchen

Es brodelt im Milchglas. Ein monatelanger Streit zwischen Milchbetrieben und Molkereien ist vorerst beendet – durchaus nicht nur zum Vorteil der Bauern und Bäuerinnen. Angelika Burgsteiner (Text) und Lisa Bolyos (Fotos) haben sich in Kuhställen und Melk­ständen herumgetrieben, um zu erfahren, ob das Leben der Milchbäuer_innen tatsächlich so romantisch und konfliktfrei ist wie in der Fernsehwerbung.