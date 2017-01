Wer hier wohnt, gehört hierher

Stadtbürger_innen? Urban Citizenship? Herzlich willkommen in der Stadt, die allen Bewohner_innen Zugang zu ihren Bibliotheken, Behörden und Krankenhäusern bietet! Mit einem Ausweis, der die Stadtbürger_innenschaft nachweist – nicht mehr und nicht weniger. Auf diesen Seiten fragen wir in vier Städten nach, wie so ein Modell funktioniert oder in Zukunft funktionieren könnte: In New York waren Henrik Lebuhn (Text) und Megan Saperstein (Fotos).