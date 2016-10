Der neue AUGUSTIN-Kalender

im 14. Jahr

Wir gehen ins verflixte vierzehnte Jahr mit dem AUGUSTIN-Kalender, jenem Wandschmuck, der in keiner wohlsortierten Wohnung, in keinem vorstädtischen Beisl oder in keinem menschelnden Büro fehlen darf.

Wir wissen a posteriori, nicht einmal ein Kalender lässt sich neu erfinden, aber wir können im Gegensatz zu manchen Winzer_innen sogar von einem sehr guten Jahrgang sprechen. Verantwortlich dafür sind rund dreißig Augustin-Kolporteur_innen, die mit Kameras ausgerüstet durch die Stadt schweiften und übers Land zogen. So entstanden über fünfhundert Aufnahmen, eine Anzahl, die für die digital denkende Fotografin lächerlich klingen mag, aber diese Aufnahmen wurden mit Einwegkameras gemacht! Es handelt sich also um analoge Fotos. Durch diesen Fünfhunderter-Berg wühlten sich auch heuer wieder der Gründervater des Kalenders Christian Schallenberg und die Produktionsleiterin Isabella Novak, beide von «Die Kalendermacher».

Das Kalender-Titelbild mit dem verkleideten Dackel vor der Augustin-Ausgabe mit dem Coverfoto des Jahres (wurde von Kollegin Lisa Bol­yos bereits im Frühherbst ohne Absprache gekürt, Anm. der restlichen Redaktion) mag noch unverdächtig wirken, doch im Inneren des Kalenders ist schnell Schluss mit niedlich, dort werden auch andere Saiten aufgezogen. Als Vorgeschmack dazu zeigen wir an dieser Stelle noch ein Best-of der Aufnahmen, die es nicht in den Kalender geschafft haben, und bedanken uns bei allen Verkäufer_innen, die heuer am Kalender-Projekt mitwirkten: Tony Awone, Merzy Azenabor, Leo Balcerzak, Peter Bauer, Fritz Böhm, Frances Dime, Fridoni Elashvili, Gerhard Geiger, Susi Gollner, Martin Grohs, Heidi Gross, Ernő Horvath, Jiri Janecek, Maria Kratky, Monika Kronberger, Clinton Oluah, Emmanuel Oluka, Sunday Osariemen, Manfred Rohrhofer, Gerhard Ruhs, Antonio Santos, Andreas Stangl, Kathuna Sturua, Daniel Uche, Chioma Usaigwe, Walter Wachter, Ernst Watzinger, Beate Zöhrer.