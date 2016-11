Gassen als Spielstätten

Diyarbakır gilt als kurdisches Zentrum der Südosttürkei. Vor rund einem Jahr brachen dort schwere, mehrere Monate andauernde Kämpfe zwischen türkischen Sicherheitskräften und der Jugendorganisation der PKK aus. Nach den bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen wurde der Großteil des bedeutenden Altstadtviertels Sur verstaatlicht. Mehmet Emir (Text und Fotos) besuchte mehrmals Diyarbakır und stellte eine «Auswahl von Fotos in so einer schwierigen Zeit, in der diese Menschen leben müssen», so der Fotograf, für den Augustin zusammen.