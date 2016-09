«Anwaltschaftliche Sozialreportagen» veröffentlichte der AUGUSTIN-Kolumnist Uwe Mauch in seinem neuesten Buch. Für eine dieser Reportagen, die wir hier etwas gekürzt wiedergeben, ließ er die Stadtgrenze hinter sich und begleitete eine Hilfsfahrt nach Rumänien und Moldawien. In Regionen, die von Menschen verlassen werden, um beispielsweise in Wien ein erträglicheres Leben zu versuchen.